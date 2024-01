Non solo Superman: Legacy, anche la produzione di un altro film DCU partirà a breve

Superman: Legacy non sarà l'unico film del DC Universe che verrà girato nel 2024. James Gunn e Peter Safran sono pronti a cimentarsi in un nuovo progetto che entrerà in produzione proprio nel corso dell'anno corrente. A rivelarlo è stato il regista, sempre molto attivo sui social, rispondendo ad una domanda su Threads.

Una risposta laconica in realtà, alla domanda di un fan che ha chiesto se Superman: Legacy sarà l'unico film del DC Universe in produzione nel 2024. Scoprite su Everyeye le ultime novità sulla saga DC Universe di James Gunn.

"No" ha scritto Gunn sul nuovo social network. Tra tutti i progetti Waller sembra il più avanzato. Ad inizio anno James Gunn ha parlato in questi termini del progetto:"Questa è una storia su Amanda Waller interpretata da Viola Davis. Viola Davis si unirà ai membri del Team Peacemaker ed è una storia creata da Crystal Henry, che ha lavorato a Watchmen, e Jeremy Carver, creatore di Doom Patrol. È una storia fantastica fuori dal mondo e non vedo l'ora che la gente la veda".



Un'altra opzione potrebbe essere Supergirl: Woman of Tomorrow ma per il momento l'attenzione dei fan è tutta riservata a Superman: Legacy, che vedrà protagonisti David Corenswet nel ruolo di Clark Kent e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane.



Nel futuro della saga ci saranno diverse novità anche nel casting degli interpreti, dopo le voci sull'ipotetico ritorno di Jason Momoa.