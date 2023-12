Non solo Stallone vs Schwarzenegger: 5 storiche rivalità a Hollywood

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono stati protagonisti di una grande rivalità, ma non sono stati gli unici. Ecco quindi 5 rivalità all’interno del mondo di Hollywood.

Gwyneth Paltrow e Marta Stewart

Sembra che Marta Stewart non abbia mai avuto peli sulla lingua nell’esprimere le sue opinioni su Gwyneth Paltrow, sostenendo che: “È una star del cinema. Se fosse sicura della sua recitazione, non cercherebbe di essere Martha Stewart.” Stewart inoltre, dopo la separazione dell’attrice dal cantante Chris Martin, ha presentato una torta durante il suo programma TV chiamata “Conscious Coupling” (fare sforzi per mantenere la coppia unita). In risposta, Gwyneth Paltrow ha pubblicato una sua ricetta dal titolo “Jailbird Cake” (Torta del prigioniero), in riferimento alla condanna a cinque mesi di carcere nei confronti di Marta Stewart.

Vin Diesel e Dwayne ‘The Rock’ Johnson

La rivalità tra i due si è accesa in seguito alla realizzazione di Fast & Furious 8, in cui hanno recitato assieme. The Rock all’epoca pubblicò un post Instagram che recitava: “Le mie co-protagoniste femminili sono sempre fantastiche e le adoro. I miei co-protagonisti maschili, tuttavia, sono una storia diversa. Alcuni si comportano come uomini onesti e veri professionisti, mentre altri non lo fanno.” Nessun nome specifico, ma in molti hanno pensato ovviamente a Vin Diesel. L’attore interprete di Toretto si è invece affrettato a smentire: “So che apprezza il mio impegno in questo franchise. A casa mia, lui è lo zio Dwayne".

Paris Hilton e Nicole Richie

Le due star sono sempre state amiche, fino a quando qualcosa non si è incrinato nel 2005, quando Hilton ha dichiarato a People: “Non è un segreto che io e Nicole non siamo più amiche. Nicole sa quello che ha fatto, e questo è tutto quello che dirò al riguardo.” Per molto tempo non è stata chiara la dinamica dietro la rottura del loro rapporto, fino a quando non si è scoperto che, dato che Hilton non aveva invitato l’amica per il suo episodio speciale al Saturday Night live show, Nicole Richie ha deciso di riprendere con dei video inappropriato l’amica durante una festa.

Elton John e Madonna

Non esattamente due attori, ma la loro faida è cominciata per un film, esattamente per la canzone di un film. Dopo che Madonna ha pubblicato la sua canzone nel 2002 per un film di James Bond, Elton John non si è fatto problemi nel definirla “il peggior brano di Bond di tutti i tempi”. La discussione è andata avanti per anni, accendendosi nuovamente quando madonna ha vinto un grammy nel 2012, con Elton John in gara per lo stesso premio. La cantante ha rilasciato una dichiarazione successiva alla vittoria: “È noto che si arrabbia con me, non lo so. È brillante e lo adoro, quindi vincerà un altro premio. Non mi sento assolutamente in colpa.”

5. Taylor Swift e Kanye West

Probabilmente la rivalità più conosciuta e accesa. West ai VMA’s del 2009 salì sul palco interrompendo il discorso di Taylor Swift che aveva appena vinto il premio, sostenendo che la vittoria dovesse andare a Beyonce. Il rapper si è successivamente scusato, ma il dissing tra i due è continuato anche e soprattutto attraverso le loro canzoni.

