'Non sono solo sexy': Amber Heard contro gli standard di bellezza a Hollywood

Dopo il salvataggio di Amber Heard da parte di Elon Musk, l'attrice di Aquaman ha colto l'occasione per parlare della sua carriera a Hollywood, e, in particolare, dell'aspetto fisico: stando alle parole di Amber, infatti, la bellezza è decisamente la "cosa meno accattivante" della sua persona.

"Vivo nel costante tentativo di dimostrare che in me c'è molto di più del mio aspetto" ha dichiarato. "Devi provare a superare quegli ostacoli. Le attrici donne dovrebbero avere la possibilità di essere qualcosa di più, non soltanto quello che sembrano. In generale, ci sono due categorie di attrici nel mondo di Hollywood: o sei sexy e basta, oppure non lo sei, perciò ti vengono offerte le opportunità migliori. Sembra quasi che non puoi essere sexy e ottenere buoni ruoli nello stesso tempo". Ha inoltre aggiunto che la situazione, lungi dall'essere risolta, peggiorerà sempre più senza un'adeguata rappresentanza femminile tra registi e produttori.

Di certo, è sufficiente la filmografia di Amber per esprimerne l'innegabile talento. Pellicole quali Il potere dei soldi, Le verità sospese e The Danish Girl, unite a prodotti televisivi come Californication, The Playboy Club e The Stand, hanno ricevuto importanti premi e riconoscimenti. Il ritorno dell'attrice sul grande schermo avverrà con Aquaman 2, atteso per il 20 dicembre 2023. La quindicesima pellicola del DC Extended Universe vedrà l'attrice nei panni di Mera, nonostante il ruolo sia stato più volte riconsiderato a seguito del lungo, mediatizzato processo con Johnny Depp.

Era il maggio 2017 quando Patty Jenkins di Wonder Woman parlò dei problemi di genere, soprattutto per coloro che interpretano supereroine.