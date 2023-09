'Non aveva senso': il bizzarro rumor che lega Denzel Washington e Ryan Reynolds

The Equalizer 3 sarà l'ultimo capitolo della saga, e, per quanto tre capitoli possano sembrare pochi, per Denzel Washington sono più che sufficienti: l'attore è stato sempre restio nel realizzare sequel, eccetto per il franchise in questione. In che modo la dinamica lega Washington a un altro celebre interprete, ossia Ryan Reynolds?

I due hanno recitato insieme in Safe House - Nessuno è al sicuro, film d'azione del 2012 diretto da Daniel Espinosa. Considerando il successo del primo capitolo, erano in corso le trattative per un eventuale seguito, ma, alla domanda se Washington fosse disposto a tornare nei panni del personaggio, tutto ha perso di significato: era già morto nel primo film!

Riguardo i sequel della sua carriera, così ha dichiarato l'attore: "Non mi vengono chiesti. L'ultima volta è successo per Safe House, ma non aveva senso: il mio personaggio era morto, quindi stavano sicuramente parlando di un prequel. E mi è stato chiesto anche per Inside Man. Ma per The Equalizer 2... sì, stavolta aveva senso".

Diretto da Antonie Fuqua (ricordato anche per I magnifici 7, The Guilty ed Emancipation), The Equalizer 2 - Senza perdono è il sequel del film del 2014 e vede l'agente Robert McCall ritornare ai suoi lavori più pericolosi dopo che il misterioso passato bussa alla porta. Nel cast figurano non soltanto Denzel Washington nei panni del protagonista, ma anche Pedro Pascal, Ashton Sanders, Bill Pullman, Melissa Leo e Orson Bean. L'incasso totale è stato di 190 milioni di dollari in tutto il mondo.

Per ritornare con la mente e col cuore alla pellicola del 2018, non perdetevi la nostra recensione di The Equalizer 2.