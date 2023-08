Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, com'è stato lavorare con Adam Sandler e le sue figlie

Non sei stata invitata al mio Bat Mitzvah è il secondo film di Sammi Cohen, e tra i protagonisti include anche Adam Sandler. La trama si concentra su una specifica esperienza vissuta dai ragazzini ebrei delle scuole medie: il Bat Mitzvah, una cerimonia accompagnata da una grande festa per celebrare il passaggio all'età adulta.

Sammi Cohen ha raccontato l'esperienza di lavorare con Sandler e le sue figlie:"Sonny e Sadie erano insieme quando sono entrato nel progetto, sapevo che avrei lavorato con loro e poi abbiamo costruito il cast da lì. Adam è entrato nel progetto per interpretare Danny, Jackie [interpretava la mamma di Lydia], Gabi e poi abbiamo trovato Samantha, che interpreta Lydia. È arrivato tutto dalle ragazze e abbiamo costruito il mondo attorno a loro". Il successo di Non sei invitata al mio Bat Mitzvah è il miglior punteggio registrato da un film di Adam Sandler su Netflix.



A Variety, Cohen ha spiegato che non ha trovato grosse difficoltà nel dirigere l'intera reale famiglia Sandler:"Non c'è stata una grande difficoltà da questo punto di vista. Adam fa il padre delle sue figlie ma sono capaci di distaccarsi. Quando entriamo in casa Friedman e giriamo il film è una cosa a parte. Penso che ci sia una chimica naturale così bella; adoro quel momento in macchina con Adam che finge di rovesciarle il caffè addosso. Ci sono questi piccoli momenti meravigliosi che sembrano spaccati di vita. Ma Adam ha dato alle ragazze lo spazio per fare le proprie cose. Tutti avevano spazio per fare ciò che sanno fare meglio, ma c'è anche supporto quando ce n'è bisogno".



