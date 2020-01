Non solo Robert Downey Jr: Dolittle ha un cast vocale di prim'ordine

Debutta oggi negli Stati Uniti Dolittle, accompagnato da previsioni disastrose al box office. Come sappiamo nel film vedremo per la prima volta Robert Downey Jr dopo l'eroico finale di Avengers: Endgame con cui ha abbandonato il ruolo di Tony Stark e il Marvel Cinematic Universe. Anche il resto del cast, però, è fatto di grandi nomi.

Dolittle, diretto da Stephen Gaghan e ispirato al romanzo di Lofting del 1922 The Voyages of Doctor Dolittle, è un ibrido di live action e computer grafica, e tra i personaggi in carne ed ossa, oltre a Robert Downey Jr, che ha recentemente spiegato i motivi per cui ha scelto un film così diverso da Avengers: Endgame, ci sono attori del calibro di Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent e Jessie Buckley. Ancora più interessante, tuttavia, è il cast vocale, la lista dei doppiatori degli adorabili animali del dottore messa su da Universal Pictures.

Ali spettatori americani (e agli italiani che dal 30 gennaio vedranno il film in lingua originale) potrebbe sfuggire qualche nome, tra un orso polare e uno scoiattolo, per cui proviamo a fare un breve riepilogo.

Per restare in ambito MCU, cominciamo con Tom Holland, che smette i panni di Spider-Man per prestare la voce al cane Jip. Rami Malek, che sarà il villain nel prossimo James Bond (No Time to Die, al cinema ad aprile), è invece il gorilla Chee Chee. Il wrestler John Cena è l'orso polare Yoshi, mentre Ralph Fiennes è la tigre Barry.

Le voci femminili sono quelle di Selena Gomez (Betsy la giraffa), Marion Cotillard (Tutu la volpe), Emma Thompson (il pappagallo Polynesia) e Octavia Spencer (Dab-Dab l'anatra). Craig Robinson, infine, è lo scoiattolo Kevin.