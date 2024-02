'Non mi sono mai ripreso': Sylvester Stallone ricorda il colpo ricevuto da una star WWE

Dopo un ultimo saluto a Carl Weathers da parte di Sylvester Stallone, l’attore ha ricordato numerosi infortuni subiti sul set, tra cui uno causato da una star del Wrestling.

Sly, in un’intervista con Unilad, ha rivelato di aver subito un brutto incidente in una parte sensibile del corpo durante un combattimento con il wrestler WWE Stone cold Steve Austin.

“In realtà, il mio incontro con "Stone Cold" Steve Austin fu così violento che alla fine mi procurai una frattura al collo. Non sto scherzando. Non l'ho detto a nessuno, ma in seguito ho dovuto subire un'operazione molto seria. Ora ho una placca di metallo nel collo.”

L’attore, in un’altra intervista, questa volta con il New York post, ha approfondito il brutto infortunio subito sul set de “I Mercenari”. Queste le parole di Sylvester Stallone: “Ho fatto cose stupide. Stavo dirigendo 'I Mercenari' e, come un idiota, stavo facendo la ripresa 10, insomma una ripresa qualunque, e ricordo un colpo, e ho davvero sentito un “bang”. Steve lo sapeva. Non mi sono mai ripreso da "I Mercenari 1". Dopo quel film, non sono più stato fisicamente lo stesso. Ho avvertito la gente: Non fate i vostri stessi stunt”.

Nel frattempo, Sylvester Stallone ha designato Ryan Gosling come erede del personaggio di Rambo.