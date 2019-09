No, non è possibile guardare El Camino senza aver visto Breaking Bad. Lo dice Gilligan

Se non avete mai visto o finito di vedere Breaking Bad e avete intenzione di provare a dare un'occhiata a El Camino: A Breaking Bad Movie, il mese prossimo su Netflix, allora le ultime parole di Vince Gilligan all'Hollywood Reporter potrebbero farvi cambiare idea e magari recuperare o finire la serie.

A quanto pare, infatti, Vince Gilligan ha ideato questo film solo ed esclusivamente per i fan di Breaking Bad (che sono tantissimi, comunque), disinteressandosi completamente del pubblico neofita. L'esperienza è per gli affezionati e per chi ha sostenuto il viaggio insieme a Walter White (Bryan Cranston) e soprattutto a Jesse Pinkman (Aaron Paul), vero protagonista di questo film sequel incentrato sulla vita dopo gli eventi della quinta e ultima stagione della serie.



Gilligan ha dichiarato di aver inizialmente cercato di trovare un modo di far funzionare El Camino anche per i non-fan di Breaking Bad, capendo ben presto di come si trattasse di una missione impossibile: "Se dopo 12 anni non hai avuto modo o voglia di vedere Breaking Bad, probabilmente non inizierai con adesso. Se poi qualcuno lo farà, spero che questo film possa essere coinvolgente ad un certo livello emotivo, ma nella mia mente so perfettamente non chi deciderà di farlo non apprezzerà il risultato. Non proviamo neanche per un secondo a rallentare le cose per spiegare cosa è successo in Breaking Bad. Inizialmente ho provato a cercare un modo di farlo, ma non ci sono riuscito. Se esiste, io non l'ho trovato".



Gilligan ha anche rivelato di aver pensato alla storia di El Camino ancora prima della messa in onda del finale di Breaking Bad: "Non l'ho detto a nessuno perché ero convinto non sarei mai riuscito a realizzarlo, però avevo cominciato a pensare 'cosa è successo a Jesse?'. Nella mia mente, era un finale felice, ma col passare degli anni ho cominciato a chiedermi se lo fosse davvero". L'autore non ha comunque iniziato a scrivere il film prima del 2018, durante la pianificazione per il decimo anniversario della messa in onda del primo episodio della serie. All'inizio era solo un cortometraggio ma le idee hanno presto cominciato a spingere nella sua mente, tanto da costringerlo a pensare a un intero lungometraggio.



El Camino: A Breaking Bad Movie è atteso su Netflix il prossimo 11 ottobre 2019.