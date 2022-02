Non si nomina Bruno! Come mai la canzone di Encanto è fuori dagli Oscar 2022?

Non si nomina Bruno è la canzone Disney più popolare di sempre, grazie ai social e soprattutto a TikTok è stata in grado di superare addirittura 'Let it go' di Frozen, eppure i fan di Encanto hanno ricevuto una brutta sorpresa dalle nomination degli Oscar 2022.

La canzone, tenendo fede al suo titolo, non è stata nominata agli Oscar nella categoria miglior canzone originale: "We Don't Talk About Bruno", che in queste settimane è diventata inaspettatamente la canzone Disney più performante nelle classifiche di Billboard dai tempi di "Colors of the Wind" di Pocahontas nel 1995, agli Oscar si è fatta da parte per lasciare spazio ad un'altra canzone di Encanto, la ballata in lingua spagnola "Dos Oruguitas". Come mai?

Innanzitutto, la decennale strategia Disney in fatto di Oscar ci insegna che lo studio predilige le ballate emotive alle hit orecchiabili: basterebbe guardare l'elenco dei vincitori dell'Oscar alla migliore canzone originale targati Disney: il già citato "Colors of the Wind", o il tema principale di Beauty and the Beast, "Can You Feel the Love Tonight" de Il re leone e "A Whole New World" di Aladdin, sono tutte canzoni profonde e toccanti che lo studio ha sponsorizzato agli Oscar preferendole a brani delle più orecchiabili e umoristici. L'eccezione che conferma la regola è La Sirenetta, che nel 1989 vide Howard Ashman e Alan Menken vincere l'Oscar per "Under the Sea" mentre "Part of Your World", generalmente considerata una delle più grandi ballate Disney mai realizzate, non venne nemmeno nominata.

Ma "Dos Oruguitas" a modo suo potrà fare la storia per la Disney: qualora dovesse riuscire a vincere, sarà il primo brano in lingua non inglese della Disney a trionfare nella categoria migliore canzone originale, senza contare che porterebbe Lin-Manuel Miranda al prestigioso EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony). Infine, e questo è un calcolo che le major sono obbligate a prendere in considerazione, l'invio di più canzoni eleggibili avrebbe rischiato di dividere i voti.

