Non solo Nicolas Cage: quali altri attori sono stati vicini a Superman?

Nicolas Cage è comparso in un cameo nel ruolo di Superman in The Flash ma l'attore avrebbe potuto interpretare il personaggio in un film interamente dedicato a Clark Kent, diretto da Tim Burton. Non se ne fece nulla e la performance mancata di Cage nel ruolo di Superman è una delle più discusse sull'argomento.

Il cameo di Nicolas Cage in The Flash gli ha permesso di vestire per un attimo di Superman ma quali altri attori hanno sfiorato in passato il ruolo di Clark Kent in passato? Uno dei più noti 'mancati Superman' è certamente Matt Bomer, che prima che venisse scelto Henry Cavill per L'uomo d'acciaio avevano valutato anche la figura della star di White Dollar.



Uno dei nomi più noti circolati intorno ad un progetto su Superman è certamente Will Smith, che a metà degli anni 2000 venne preso in considerazione per il ruolo di Clark Kent ma rifiutò la parte, pare a causa della sua riluttanza ad interpretare un personaggio tradizionalmente di origine caucasica nell'aspetto estetico.



Negli anni '70, prima di scegliere Christopher Reeve per il ruolo di Superman nel film di Richard Donner venne preso in considerazione anche Arnold Schwarzenegger, futura star del cinema action anni '80. Anche Sylvester Stallone fu in lizza per interpretare il personaggio ma in questo caso il dualismo tra Sly e Schwarzy non ebbe un vincitore perché la parte venne affidata a Reeve.

Prima di essere conosciuto come il Batman della trilogia di Christopher Nolan, Christian Bale è stato vicino ad interpretare anche Clark Kent, in un film che avrebbe avuto la regia di McG.



