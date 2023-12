Non solo Napoleon: quali altri film storici ha diretto Ridley Scott?

Un autore come Ridley Scott arriva a dirigere Napoleon dopo una lunga serie di pellicole a tema storico, genere in cui il regista britannico sembra proprio trovarsi a suo agio. Ma quanti e quali sono quelle della sua filmografia? Eccole tutte quante in ordine cronologico.

Il primo film di Ridley Scott del 1977 è proprio un film storico, I duellanti, tra l'altro ambientato durante l'epoca napoleonica, tra il 1800 e il 1816.

Poi nel 1992 esce 1492 - La conquista del paradiso, che racconta della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, interpretato da Gerard Depardieu.

Anche il film successivo, L'albatross - Oltre la tempesta del 1996, è basato sull'affondamento del brigantino Albatross avvenuto nel 1961.

Il 2000 è poi l'anno di uno dei più celebri film di Ridley Scott, cioè Il gladiatore, che racconta il periodo dell'Impero Romano durante Commodo, tra il 180 e il 190.

Black Hawk Down del 2001 racconta invece la battaglia di Mogadiscio, avvenuta tra il 3 e il 4 ottobre 1993 e che ha coinvolto Nazioni Unite, in particolare gli Stati Uniti, e la Somalia.

Ridley Scott dirige poi Le Crociate - Kingdom of Heaven nel 2005, parlando appunto della Guerra Santa e dell'assedio di Gerusalemme nel 1187.

Anche American Gangster del 2007 parla di fatti storici, cioè della vita di Frank Lucas, mafioso e collaboratore di giustizia statunitense.

Robin Hood del 2010 ritorna alle atmosfere delle Crociate visto che è ambientato alla fine del 1100 prima in Francia e poi in Inghilterra.

Tra storia e Bibbia è invece Exodus - Dei e re del 2014, che racconta l'esodo del popolo ebraico guidato da Mosè.

Tutti i soldi del mondo del 2017 parla poi del rapimento di John Paul Getty III avvenuto a Roma nel 1973.

C'è anche The Last Duel del 2021 che racconta l'ultimo duello giudiziario avvenuto in Francia nel 1386.

Chiudiamo con House of Gucci, in cui Ridley Scott narra l'omicidio di Maurizio Gucci del 1995.

Ma voi li avete visti tutti i film storici di Ridley Scott? Quali sono i vostri preferiti? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alle migliori director's cut di Ridley Scott e a quando esce la versione da 4 ore di Napoleon.