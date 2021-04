Non Mi Uccidere, ecco il trailer ufficiale del dark fantasy con Alice Pagani

Sul canale YouTube di Warner Bros. Italia è disponibile il trailer ufficiale di Non Mi Uccidere, thriller romantico diretto dal regista di Baby Andrea De Sica e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Chiara Palazzolo. I protagonisti sono Alice Pagani (sempre Baby) e Rocco Fasano (Skam Italia).

Il film racconta la storia di Mirta e Robin, due giovani follemente innamorati l'uno dell'altra che si giurano amore eterno fino a che un giorno, in una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita ad entrambi. Quando la ragazza si risveglia, si rende conto di essersi trasformata in una creatura che ha bisogno di mangiare carne umana per sopravvivere. Mentre deve affrontare un gruppo di uomini misteriosi che le danno la caccia, Mirta si chiede che fine abbia fatto il suo Robin.

Scritto da De Sica insieme a Gianni Romoli e il collettivo GRAMS, Non mi Uccidere è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Vivo Film, con musiche originali composte dal regista insieme ad Andrea Farri. La pellicola sarà disponibile dal 21 aprile per l'acquisto e il noleggio sulle principali piattaforme digitali, tra cui Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, Chili, Sky Primafila e Infinity.

Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al nostro resoconto della conferenza stampa di Non Mi Uccidere.