Non Mi Uccidere, abbiamo intervistato il regista e gli attori! Ecco cosa ci hanno detto

Disponibile da ieri sulle principali piattaforme digitali, Non Mi Uccidere è un thriller romantico con tinte fantasy-horror che vede al centro la storia d'amore tra Mirta e Robin. In occasione della sua uscita abbiamo intervistato i due protagonisti, Alice Pagani e Rocco Fasano, e il regista Andrea De Sica.

Durante la chiacchierata, De Sica (I figli della notte, Baby) ci ha raccontato qualcosa di più sull'origine del progetto: "È una storia che è lunga quasi 16 anni. È iniziato tutto nel 2005 quando Gianni Romoli voleva sviluppare una sceneggiatura dal libro di Palazzolo, Non Mi Uccidere. Me lo fece leggere per capire se un 20enne potesse essere interessato, e io rimasi folgorato dall'idea di fare un film soprannaturale, estremo ed esistenziale come la storia che avevo letto."

Parlando delle sue principali ispirazioni per il ruolo di Mirta, una ragazza che , la Pagani (già diretta da De Sica in Baby) ha spiegato: "Questa volta ho voluto non cercare troppe ispirazioni, ma concretizzare più quello che avevo scritto e fare più ricerca interiore su me stessa. Però ci sono state due ispirazioni per la storia, una era Romeo e Giulietta perché ero affascinata di approfondire Giulietta attraverso Mirta". L'attrice ha citato poi citato il dramma coreano Chocolate: "La protagonista è una ragazza che, nonostante i suoi problemi fisici, riesce ad affrontare gli uomini distruggendoli."

De Sica e i due protagonisti si sono inoltre espressi sulla scena più complicata con cui hanno avuto a che fare nel corso delle riprese. Per tutte le dichiarazioni, vi lasciamo al video completo dell'intervista che potete visionare comodamente all'interno della news.

