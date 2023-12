Non solo Maestro, quali sono i biopic musicali più attesi per il 2024?

Il mondo dei biopic musicali è sempre stato molto controverso. L'uscita di Maestro che è stato amato e odiato allo stesso tempo dal pubblico per il suo racconto di Leonard Bernstein è solo la conferma di quanto sia difficile restituire la grandezza di artisti di questo calibro sul grande schermo.

Lavorare ad un prodotto di questo tipo risulta essere molto difficile anche per gli attori. Bradley Cooper ha impiegato circa 6 anni per imparare a dirigere un'orchestra in Maestro solo per pochi minuti. Se in alcuni casi le interpretazioni di grandi musicisti sono entrate nell'immaginario collettivo (ad esempio Rami Malek in Bohemian Rhapsody) altre volte il successo non è stato assicurato. Nonostante ciò il genere del biopic musicale continua ad essere tra i più amati dal pubblico e dalla grande critica che molto spesso utilizza questi film come "prescelti" per la stagione dei premi. Anche il 2024 sarà un anno di biopic. Ma quali sono i più attesi?

Bob Marley - One Love

Con una uscita prevista per febbraio 2024, il biopic su Bob Marley ha attraversato anni di rallentamenti, rinvii e una gestazione molto complicata. Ad interpretare il re del raggae è Kingsley Ben Adir e, secondo quanto anticipato, racconterà l'arrivo al successo e, soprattutto, il lato più politico e sociale legato al personaggio di Bob Marley.

Back to Black

Dopo un percorso abbastanza complesso, arriverà al cinema anche un biopic su Amy Winehouse sostenuto addirittura, da dei fondi investiti dal padre della cantante scomparsa nel 2011. Annoverata come una delle voci è belle della musica moderna, la sua storia musicale e privata sarà raccontata in un film diretto dalla regista Sam Taylor-Johnson, famosa per esser stata dietro la macchina da presa di Cinquanta sfumature di grigio.

A Complete Unknown

Al momento è ancora prevista per il 2024 l'uscita di A Complete Unknown, biopic su Bob Dylan con protagonista Timothee Chalamet diretto da James Mangold che, secondo quanto raccontato dal regista, dovrebbe percorrere l'arrivo a New York del cantautore ad appena 19 anni con pochi dollari in tasca. Un affresco al mondo folk e, soprattutto, ai primi anni di carriera del musicista per eccellenza.

Se vi va di scoprire qualcosa in più vi consigliamo la nostra Top 10 dei film biografici su musicisti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!