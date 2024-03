Non solo Madame Web: tutti i film che Hideo Kojima ha 'snobbato' nelle sue recensioni

Hideo Kojima è un nome che equivale a quello di un caro amico o di un familiare per chi bazzica il mondo dei videogiochi, ma che ormai da un po' sta diventando tale anche per i cinefili: il papà di Metal Gear e Death Stranding non manca mai di dire la sua sulle ultime uscite, talvolta palesando il suo gradimento, altre mascherando il disappunto.

Spesso tutt'altro che avaro in termini di lunghezza delle sue recensioni, Kojima sembra infatti tendere a non spendere troppe parole per i film che non ha particolarmente apprezzato: limitatosi a sole 6 parole per la recensione di Madame Web, il nostro ha in effetti riservato questo trattamento a più di un film uscito di recente.

Su X la lista più o meno completa non ha tardato a fare la sua comparsa: oltre al film che non è neanche riuscito a superare Morbius, sembrerebbero non aver entusiasmato il buon Hideo neanche prodotti come The Marvels, Indiana Jones 5, Super Mario Bros., Captain Marvel, Pacific Rim 2, il La Mummia del 2017, Jumanji 2, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald e altri ancora.

Per tutti i film di cui sopra Kojima si è limitato a una sorta di comunicazione di servizio sui social, annunciando ai suoi follower di aver terminato la visione senza aggiungere commenti di sorta. Sarà davvero un modo per stroncarli diplomaticamente? A voi i commenti!