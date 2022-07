Non solo Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx, anche Andrew Garfield in Italia per le vacanze

L'Italia torna ad essere una delle mete più ambite per le star di Hollywood che, anche quest'anno hanno scelto il Belpaese per le proprie vacanze estive. Jared Leto ha preferito la Toscana mentre, Leonardo di Caprio, Jamie Foxx e Andrew Garfield hanno scelto di soggiornare in Campania.

I due attori sono stati dapprima avvistati in un ristorante della Costiera Amalfitana e poi hanno fatto un salto a Capri, dove sono stati immortalati alla taverna 'Anema e Core', popolarissimo locale dell'Isola Azzurra, in compagnia di numerosi amici.

Il premio Oscar per Ray, si è lasciato coinvolgere da Gianluigi Lembo e la sua band anche in una divertentissima performance canora, esibendosi prima con un rap freestyle e poi interpretando il brano “Gold Digger”, scritto prprio da lui a quattro mani con Kayne West, come tributo a "I got a Woman" di Ray Charles.

Tantissimi i riflettori per Leonardo Di Caprio seduto al tavolino con la sua fidanzata Camilla Morrone che, nonostante il cappellino, gli occhiali e la mascherina, è stato rapidamente riconosciuto da tutti i presenti.

E se qualche tempo fa a Roma sono state avvistate Angelina Jolie e Salma Hayek, ad Ischia invece, è stata la volta di Andrew Garfield. L'interprete di Spider-Man si è tuffato senza alcun timore in una delle affollatissime spiagge dell'isola in compagnia dell'amica Caterina Michelicchio.