'Non lavorerei mai per loro': Seth Rogen dice no al MCU dei Marvel Studios, ma come mai?

Nonostante la sua nota passione per i fumetti e le tante serie tv basate dai comics che ha contribuito a portare sullo schermo, come Invincible, Preacher e The Boys, l'attore e produttore Seth Rogen ha rivelato che non lavorerebbe mai con i Marvel Studios.

Come mai questa decisione? La star ne ha parlato nel corso di una recente intervista promozionale, durante la quale ha dichiarato: "Non lavorerei mai per la Marvel, ma per un motivo molto semplice: onestamente, avrei molta paura!". Dopo questa introduzione, Seth Rogen ha aggiunto: "Io e Evan Goldberg abbiamo un modo piuttosto specifico di lavorare, siamo sceneggiatori da 20 anni ormai e, sinceramente, il processo creativo dei Marvel Studios mi spaventa un po': e lo dico da esterno, da uno che non conosce nulla di quel processo, che è altrettanto specifico. Ci sono un sacco di cose della Marvel che amo profondamente, ma in sostanza non vedo come il nostro modo di lavorare possa collegarsi con il sistema che hanno creato, e che sanno usare benissimo."

Come esempio, Seth Rogen ha parlato della sua ultima fatica, il nuovo film d'animazione Tartarughe Ninja: Caos Mutante (qui potete recuperare il trailer finale di Tartarughe Ninja pubblicato qualche giorno fa): "La cosa bella di Caos Mutante è che ne siamo anche i produttori, non solo gli sceneggiatori. Quindi abbiamo dettato noi il sistema da seguire e abbiamo seguito lo sviluppo del film in molti modi diversi, curando praticamente ogni aspetto. Ed è la stessa cosa che è accaduta con The Boys, per esempio: per questo non lavorerei mai con la Marvel, credo, perché preferisco curare tutto il processo creativo piuttosto che affidarmi al processo creativo di qualcun altro. Sostanzialmente, io e Evan siamo maniaci del controllo!"

