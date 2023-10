Non solo Keanu Reeves, anche Matthew McConaughey era pazzo di Sandra Bullock

In questi mesi si parla spesso dell’incredibile storia di Woody Harrelson e Matthew McConaughey, possibili fratelli biologici. Ma non solo, McConaughey ha parlato in un’intervista del suo primo incontro con Sandra Bullock.

I due hanno lavorato assieme sul set di “Il momento di uccidere” (1996), una pellicola punto di svolta per entrambi. L’attore, in un’intervista con People, ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla personalità della sua collega, definendola come “una che potrebbe dirigere una nazione”, descrizione usata più volte in diverse interviste:

“People: Dimmi la prima cosa che ti viene in mente o altro: Sandra Bullock. -Matthew McConaughey: Potrebbe dirigere una nazione. -People: Avevi una cotta per Sandra Bullock quando stavi girando "Il momento di uccidere"? -Matthew McConaughey: Esatto, ho avuto una cotta per lei. -People: È così irresistibile. -Matthew McConaughey: Sì, sì, sì. È unica nel suo genere.”

Non solo, Matthew McConaughey ha anche rivelato in un’altra intervista a Playboy che i due hanno avuto un periodo di frequentazione:

“Ci siamo frequentati per un po' dopo “Il momento di uccidere” e siamo ancora amici. Io e lei abbiamo un'altra versione del nostro rapporto da mettere su pellicola, e stiamo cercando qualcosa. Non è una ragazzina. È una donna. Potrebbe dirigere una nazione".

L’attore sembra davvero essere rimasto stregato da Sandra Bullock, e non è l’unico, dato che anche Keanu Reeves ammise di essere rimasto affascinato dalla star dopo aver lavorato con lei. Sapevate invece che Matthew McConaughey fece il provino per uno dei film più importanti della storia del cinema?