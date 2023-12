Non solo Jonathan Majors: 5 star Marvel che hanno lasciato i loro ruoli

Johnatan Majors è stato ufficialmente licenziato da Marvel. Ma non è l’unico attore ad aver abbandonato il suo ruolo. Ecco quindi 5 attori che hanno lasciato definitivamente il Marvel Cinematic Universe.

Hugo Weaving

L’indimenticabile Teschio Rosso, nemesi di Capitan America, è stato interpretato da Hugo Weaving proprio nel film dedicato al supereroe americano per eccellenza. Weaving sarebbe dovuto tornare nei panni del villan in Avengers: Infinity War, ma l’attore rifiuto per dedicarsi a progetti più di nicchia.

Edward Norton

Uno dei casi più eclatanti in casa Marvel. Norton fu scelto per dare vita al personaggio di Bruce Banner in “L’incredibile Hulk” del 2009, ed è risaputo che la realizzazione del film fu costellata da dissidi creativi tra Norton e praticamente chiunque, in particolare con la produzione. L’attore, di conseguenza, non riprese il suo ruolo e fu sostituito da Mark Ruffalo.

Terrence Howard

Lo ricorderete sicuramente perché era lui il colonnello James “Rhodey” Rhodes nel primo capitolo della saga di Iron Man. L’attore avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo nel sequel, ma in seguito al grande successo del film chiese un salario più alto rispetto a quello ottenuto per la prima pellicola, e Marvel decise di non scendere a patti e sostituirlo con Don Cheadle.

Josh Dallas

Interprete del guerriero asgardiano Fandral, Josh Dallas è apparso solamente nel primo film di Thor per poi essere rimpiazzato nei successivi capitoli da Zachary Levi. Dissidi creativi? Cachet troppo basso? No. Semplicemente l’attore si era promesso ad altri progetti.

Damion Poitier

Thanos è stato fino ad ora il villain più importante e memorabile dell’universo Marvel. Introdotto progressivamente e successivamente interpretato da Josh Brolin. Ma non molti ricorderanno che a dare vita al titano nei camei iniziali fu Damion Poitier. L’attore fu successivamente sostituito proprio da Brolin poiché il regista preferiva un altro interprete per un personaggio che sarebbe diventato estremamente centrale.

