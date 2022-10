Non è detto che Halloween Ends sia davvero la fine della saga: lo dice Jamie Lee Curtis

Il trailer di Halloween Ends ha promesso il gran finale della nuova trilogia della saga scritta e diretta da David Gordon Green, ma secondo Jamie Lee Curtis non è detto che il franchise non possa continuare in futuro.

L'approccio della star, tanto simbolo della saga di Halloween quanto lo è il suo 'nemico' Michael Myers, è quello del "mai dire mai", considerando che nel corso di quarant'anni Jamie Lee Curtis ha detto addio a Laurie Strode tantissime volte, per poi tornare ripetutamente nel ruolo a distanza di diversi anni e per numerose iterazioni della serie. Parlando dell'argomento con SFX, infatti, l'attrice ha dichiarato:

"Cinque anni fa pensavo che non avrei mai più fatto un film di Halloween, e oggi invece eccoci qui, con un'intera nuova trilogia. E grazie al successo di questa trilogia ho ritrovato una nuova vita creativa, grazie a questi film di Halloween ora ho una partnership con Jason Blum alla Blumhouse, ho una società di produzione mia, ho scritto un film horror che dirigerò personalmente, sto producendo diverse serie televisive e sto comprando i diritti di molti libri. Queste cose erano impossibili cinque anni fa, non ci avrei mai neanche pensato. Quindi credo che dire 'non tornerò mai' sarebbe stupido".

Ricordiamo che Halloween Ends uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 13 ottobre. Archiviata la pratica Michael Myers, il regista David Gordon Green si dedicherà ad una nuova trilogia sequel, questa volta dedicata all'Esorcista; Jamie Lee Curtis, invece, sarà vista in sala col nuovo film A24, Everything Everywhere All at Once.