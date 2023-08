'Non guardare mai Justice League': il consiglio di Nolan a Zack Snyder sul film del 2017

La sceneggiatura originale di Justice League era inizialmente più dark , ma la disponibilità di Zack Snyder mutò in corso d'opera a seguito di un grave lutto. e Come sappiamo il film DC venne co-diretto da Joss Whedon che gli diede il taglio finale che conosciamo tutti.

La versione di Whedon sembrerebbe discostarsi troppo dai piani originali di Snyder tanto che venne in soccorso del regista Christoper Nolan che consigliò a Zack Snyder di non guardare Justice League: a rivelarlo è stata Deborah Snyder, che insieme al regista di Oppenheimer, era convinta che la visione del film avrebbe potuto rattristare il marito: "È stata un'esperienza strana - ha detto Deborah Snyder a Vanity Fair - Hai lavorato su qualcosa per molto tempo, poi te ne vai e sei costretto a scoprire cosa sia successo a quel progetto durante la tua assenza".Nolan, produttore esecutivo di Man of Steele e Dawn of Justice, ha seguito anche per il percorso di Snyder in Justice League, ritenendo che il regista avrebbe dovuto evitare la visione della versione di Whedon.

I piani di Zack Snyder per lo Snyderverse erano molto ampi ma dopo la turbolenta gestazione di Justice League e l'uscita della Snyder's cut, il regista ha abbandonato i DC Studios costruendo Rebel Moon un nuovo universo galattico che presto approderà su Netflix.