Non solo Florence Pugh, anche Zoe Kravitz e Bella Thorne mettono in mostra i capezzoli

Florence Pugh ha suscitato l'attenzione di molti all'evento di Valentino a Roma, indossando un vistoso abito rosa trasparente che lasciva intravedere senza troppe difficoltà il suo seno. Sebbene siano state molte le polemiche per questo outfit, la star di Hawkeye non è l'unica a tentare di voler normalizzare l'esposizione del corpo femminile.

Zoe Kravitz è una grande fan delle trasparenze estreme e in più di un'occasione si è presentata ad eventi di ogni sorta con abiti particolarmente succinti. Esempio ne è il reggiseno dorato dall'affetto vedo non vedo con cui ha preso parte all'after party degli Oscar 2019 o il chiacchieratissimo abito con cui si è presentato al Met Gala del 2021.

Anche Bella Thorne ha dimostrato di non gradire "tessuti troppo coprenti" e spesso e volentieri ha indossato capi che lasciavano ben poco all'immaginazione. Non da meno sono di certo le sorelle Kardashian che trovano sempre il modo di mettere in risalto il corpo femminile.

I look semi-nude sono ormai all'ordine del giorno e non dovrebbe stupire di certo che delle star dello show-biz li scelgano per eventi di un certo rilievo e invece, il più delle volte, provocano vistose polemiche. Molte donne dello spettacolo provano ormai da tempo a normalizzare l'esposizione del corpo femminile o parti di esso, proprio come fanno i colleghi di sesso maschile ma il più delle volte, pur riuscendo ad aprire il dibatto sulla visione delle donne come oggetto, questi tentativi finiscono con l'essere scambiati come mero esibizionismo.