'Questo non va fatto', Ben Affleck contro Fabio Fazio: imbarazzo a Che Tempo Che Fa

Dopo l'aspetto "infelice" di Ben Affleck ai Grammy 2023 diventato subito virale, l'attore di Justice League, Acque profonde, e The Flash è tornato ancora una volta a far parlare di sé: stavolta a rappresentare il sipario è stata l'ultima puntata di Che Tempo Che fa, il celebre programma televisivo condotto da Fabio Fazio.

Ben Affleck è stato ospite del salotto di Rai 2 per promuovere il film Air - La Storia del Grande Salto da lui stesso prodotto: disordine a parte – la videochiamata mostrava una stanza ricoperta di quadri, libri e oggetti più svariati, – a accendere la miccia è stata un'innocua domanda da parte di Fazio: se Michael Jordan avesse già visto il film. Dopodiché, questa è stata l'eccessiva risposta del produttore: "Non voglio promuovere il film sfruttando la figura di Jordan, non sarebbe giusto. Il film ruota su altro, su chi era al suo fianco in quel periodo. Ecco perché non voglio speculare su Michael; semplicemente, non va fatto".

Il presentatore ha risposto con una frase imbarazzata ("Era solo una curiosità"), poi, nel tentativo di alleggerire la tensione, ha chiesto ad Affleck se la moglie Jennifer Lopez avesse contribuito al progetto. Stavolta, la sua risposta è stata decisamente più pacata: "Sì, mi ha aiutato a scrivere la sceneggiatura. Lei è una donna davvero brillante, mi aiuta in tutto ciò che faccio. Regola numero uno: bisogna sempre collaborare con la propria moglie. Molto importante è scambiare opinioni, perché le sue sono sempre migliori rispetto alle mie".

Resta da chiedersi perché Affleck abbia risposto sulla scia di tanto risentimento... Per approfondire la (legittima) domanda di Fazio, ecco perché Michael Jordan non sarà nel film Air.