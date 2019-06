Non solo Fat Thor. Tutte le scene con cibo in Avengers: Endgame

Oltre ai vari record che Avengers: Endgame sta superando al box office, il film potrebbe aggiudicarsi un altro primato, decisamente più originale: quello di film con più scene di cibo, o dialoghi sul cibo, nella storia del Marvel Cinematic Universe.

L’utente Reddit hongyeye ha infatti postato una curiosa lista in cui sono raccolti, in ordine cronologico, tutti i momenti del film legati in qualche modo al cibo. Saremmo portati a credere che il più delle volte sia coinvolto il Fat Thor di Chris Hemsworth (che abbiamo visto anche nella parodia della pubblicità di una dieta), per esempio quando mangia del pane prima di raggiungere Carol, ma non si tratta solo di lui.

Si va da Thanos – che in una scena raccoglie meloni e in un’altra prepara la zuppa – a Tony Stark che versa a Steve, Nat e Scott una bevanda marrone (latte al cioccolato?). Da Hulk che mangia uova, salsicce e pancake a Miek con tre fette di pizza. Sempre il Dio del Tuono, nel suo abisso di noia e depressione, beve birra e liquore asgardiano, reclamando anche un Bloody Mary. O ancora, il team dei Vendicatori alle prese con cibo da asporto cinese, mentre Hulk preferisce del gelato. Ce n’è per tutti i gusti, senza dimenticare barattoli di crauti e cheeseburger vari ed eventuali.

A quasi due mesi dall'uscita di Avengers: Endgame, i fan continuano a trovare aneddoti e curiosità legati al film, e c'è anche chi tenta di battere ogni record di visioni al cinema.