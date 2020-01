Non esiste alcuna rivalità tra Marvel e DC, secondo James Gunn

Dopo aver già commentato l'argomento nei mesi scorsi alla luce della sua collaborazione con entrambe le compagnie, James Gunn è tornato a ribadire che non esiste nessun tipo di rivalità tra Marvel e DC.

Stando al regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad (l'unico ad aver diretto un film sia per il MCU che per il DCEU), infatti, tra le due aziende non ci sarebbe più concorrenza di quella che c'è per esempio con gli altri film.

"Onestamente, non ricordo nessuno di Marvel o DC che abbiamo mai condannato l'altra compagnia" ha scritto Gunn rispondendo su Twitter a un fan che voleva sapere la sua sull'argomento. "Credo che esista leggermente meno competizione tra Marvel e DC che tra Marvel o DC e tutti gli altri film. Dopotutto, si trovano in situazioni molto simili, relativamente parlando."

In attesa di tornare alla regia dei Guardiani, il cui terzo capitolo non è ancora stato fissato ufficialmente nel calendario del MCU, in questi mesi Gunn è impegnato con le riprese di The Suicide Squad: a proposito del film DC, la new entry John Cena ha recentemente elogiato il lavoro del regista e in particolare il suo particolare stile narrativo.

The Suicide Squad, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 6 agosto 2021. Per altre notizie sul mondo DC, vi lasciamo al recente trailer di Birds of Prey.