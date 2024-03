'Non entra nel costume degli X-Men': alcuni fan non vogliono Henry Cavill come Ciclope

Da tempo si parla di un nuovo ruolo per Henry Cavill all'interno del Marvel Cinematic Universe: tra le ipotesi più accreditate, quelle che avrebbero visto l'attore in procinto di interpretare qualcuno tra Dottor Destino, Captain Britain e Ciclope.

Quest'ultima, in particolare, era un'idea che (almeno inizialmente) sembrava non dispiacere al pubblico di appassionati: basti pensare alla fan-art che ritraeva proprio Henry Cavill nei panni di Scott Summers/Ciclope comparsa sui social nel 2022.



Ora che il noto insider My Time to Shine Hello ha smentito il rumor sull'impegno di Cavill nel ruolo di Dottor Destino, per poi precisare che "Il ruolo di Henry Cavill nel MCU sarà uno shock per alcuni", gli appassionati sono tornati a fare supposizioni. In particolare, alcuni utenti di X hanno riflettuto sull'opportunità o meno di affidare alla star un ruolo legato agli X-Men, e nello specifico il ruolo di Ciclope: "Non entra nel costume degli X-Men", ha commentato uno. "Non credo che interpreterà Ciclope. Le signore non vogliono che si copra il viso", si è espresso un altro. Scott Summers è, infatti, uno dei membri fondatori degli X-Men e ha l'abilità di emettere potenti raggi di luce: è costretto ad indossare sempre dei visori, per evitare di ferire inavvertitamente chi lo circonda.

A dichiararsi contrari all'assegnazione di questo ruolo all'attore di The Witcher anche molti altri, con commenti del tipo: "Secondo me, Henry Cavill merita un personaggio migliore di Ciclope", "Non voglio Henry Cavill come Ciclope", e così via.

E voi, che cosa ne pensate? Siete d'accordo con questi utenti? Scrivetecelo nei commenti!