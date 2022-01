Non c'è pace per Tom Cruise: Mission Impossible 7 e 8 rinviati al 2023 e al 2024

Con gli occhi ancora pieni degli ultimi folli stunt di Tom Cruise sul set, i fan di Mission: Impossible devono prepararsi all'ennesima doccia fredda: i due nuovi episodi della saga infatti sono stati appena rinviati al 2023 e al 2024.

La Paramount Pictures ha ufficialmente annunciato pochi minuti fa che Mission: Impossible 7, precedentemente fissato al 30 settembre 2022, verrà ora rilasciato il 14 luglio 2023, mentre il suo sequel Mission: Impossible 8, previsto per il 7 luglio 2023, sarà distribuito il 28 giugno 2024. “Dopo un'attenta considerazione, Paramount Pictures e Skydance hanno deciso di posticipare le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 in risposta ai rallentamenti alla produzione causati dalla pandemia in corso. Le nuove date di uscita saranno rispettivamente il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024. Non vediamo l'ora di offrire agli spettatori un'esperienza teatrale senza precedenti" hanno dichiarato Paramount Pictures e Skydance in una nota.

La produzione dei sequel girati back-to-back è iniziata nel 2020, una vera e propria odissea che ha visto tantissime date d'uscita comunicate e poi cancellate. Alla regia torna Christopher McQuarrie, che ha diretto i precedenti due film del franchise, Rogue Nation e Fallout. Oltre a Tom Cruise, il cast di Mission: Impossible 7 e 8 include anche Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Cary Elwes e Angela Bassett.

Secondo quanto riferito negli scorsi mesi, Tom Cruise sarebbe furioso per Mission Impossible 7 e la nuova finestra temporale dell'uscita in streaming su Paramount Plus.