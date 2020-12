Non c'è pace per Joss Whedon: altra tegola per il regista dopo Justice League

Dal successo planetario di The Avengers sono passati ormai ben otto anni e Joss Whedon dopo le pesanti accuse sul suo comportamento e il tremendo astio che i fan di Justice League gli hanno riservato per aver "rovinato" il lavoro di Zack Snyder, sembra non imboccarne più una giuta, tnato che anche il suo ultimo progetto non vedrà la luce.

L'ultimo progetto legato al regista, ovvero la serie dark comedy Pippa Smith: Grown-Up Detective che intendeva produrre per Freeform, non ha ricevuto il via libera definitivo ed è stato accantonato. La serie è in sviluppo dal 2018 e né Freeform né tantomeno Joss Whedon hanno lasciato dichiarazioni in merito a questa cancellazione.

Secondo quanto dichiarato da una fonte vicina al progetto, Whedon non era coinvolto in maniera diretta nella serie creata da Siobhan Thompson e Rebecca Drysdale. Lo show era incentrato su Pippa Smith, una ventenne che era stata una celebrità della televisione quando era bambina e avrebbe dovuto raccontare la sua fatica nell'instaurare relazioni, la sua dipendenza e il suo essere troppo vecchia per giocare a fare la detective. Pippa avrebbe risolto un nuovo caso alla settimana, mentre un mistero più grande sarebbe stato al centro della sua vita privata.

Drysdale e Thompson avevano scritto la storia, con Whedon che avrebbe figurato come produttore esecutivo.

Non è stato certo un anno facile per Whedon, vistosi accusare di comportamento non appropriato sul set, ed essendo stato tirato in ballo da Ray Fisher per lo stesso motivo ma durante la produzione di Justice League. "L'eliminazione delle persone di colore dalla versione cinematografica di Justice League del 2017 non è stata né un'incidente né una coincidenza" ha dichiarato l'attore, rivelando di essere uscito allo scoperto dopo aver appreso che il regista di The Avengers avrebbe "ordinato" di cambiare il colore della pelle di un attore.