'Forse non dovrei dirlo': Christopher Nolan e la scioccante rivelazione su Oppenheimer

Dopo aver parlato del casting di Robert Downey Jr come Iron Man, definendo quella dei Marvel Studios una delle scelte più felici della storia del cinema, il regista Christopher Nolan ha svelato uno scioccante dettaglio sulla rivelazione di Oppenheimer.

In un'intervista con BBC Radio One, infatti, Christopher Nolan ha parlato del processo di montaggio di Oppenheimer e di quante versioni del film ha dovuto realizzare per arrivare a quella definitiva arrivata nelle sale, la cui durata si attesa sulle tre ore: a quanto pare, però, esiste una sola versione di Oppenheimer, realizzata al montaggio giorno dopo giorno dopo la supervisione dei cosiddetti 'giornalieri', ovvero il materiale girato nel corso della giornata.

"Forse non dovrei dirlo, ma in realtà non abbiamo fatto alcun montaggio di prova. La mia montatrice, Jennifer Lame, questo è il secondo film che facciamo insieme, sostanzialmente è arrivata dopo che avevamo già concluso le riprese, perché mentre stavamo girando era impegnata col suo lavoro per Black Panther: Wakanda Forever, quindi quando è stata disponibile abbiamo iniziato a lavorare partendo dai quotidiani, una cosa che mi piace molto. Partiamo dall'inizio, guardiamo tutto il materiale a nostra disposizione e poi iniziamo a metterlo insieme: e diciamolo, è un film molto complicato da montare."

Oppenheimer arriverà in Italia dal 23 agosto: per altri contenuti, sapete che l'unica scena di CGI presente nel film si può vedere solo in India a causa della censura ad una scena di nudo di Florence Pugh?