Daniel Radcliffe e le storie d'amore: c'è solo una star di Harry Potter (non Emma Watson)

Sappiamo già che Daniel Radcliffe scrisse una lettera d'amore a Helena Bonham Carter, ma gli interessi amorosi dell'interprete di Harry Potter andavano ben oltre l'attrice di Fight Club, La fabbrica di cioccolato e Alice in Wonderland; tuttavia, non hanno mai riguardato Emma Watson.

"Cameron Diaz è ancora in cima alla lista" ha dichiarato Radcliffe durante la promozione di The Lost City. "Ma anche Drew Barrymore, Juno Temple! Ho lavorato insieme a lei, è a dir poco meravigliosa: non mi dispiacerebbe affatto pronunciare il suo nome". Lo scarto di età è, per le prime due, di diciassette e quattordici anni, mentre Juno Violet Temple è nata a pochissimi giorni di distanza.

Quali sono, invece, le persone rientranti nel franchise di Harry Potter ad aver attratto sentimentalmente l'attore? Soltanto Helena Bonham Carter, la quale ha scoperto una lettera che un giovane Radcliffe le aveva scritto molti anni prima: "Cara HBC, è stato un piacere essere la tua coastar e coaster, nel senso che finivo sempre per tenere in mano il tuo caffè: ti amo, e vorrei soltanto essere nato dieci anni prima. Potevo avere una possibilità, in tal caso. Ti mando tantissimo amore, e ti ringrazio per essere così cool".

Al contrario, la connessione con l'interprete di Hermione Granger è più simile a quella che si potrebbe instaurare tra fratello e sorella. Da parte sua, Emma Watson ha dichiarato di essersi innamorata di Tom Felton (Draco Malfoy) sul set di Harry Potter. Altrettanto assente è un coinvolgimento con Bonnie Wright (Ginny Weasley), nonostante il loro legame amoroso nei film basati sui romanzi di J.K. Rowling.