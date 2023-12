Non solo Deadpool 3: tutti i cinecomic in arrivo al cinema nel 2024

Tra il coinvolgimento della cantante americana famosa Taylor Swift in Deadpool 3 a una nuova eroina ragnesca (Madame Web), il 2024 si prospetta un anno rico di sorprese al cinema. Quali sono tutti i cinecomic in arrivo nelle sale il prossimo anno? Scopriamolo insieme.

Madame Web : qual è la trama di Madame Web? Per scoprirla vi invitiamo a seguire il link appena citatovi. Vi anticipiamo che la protagonista sarà Dakota Johnson, e che nel cast sarà presente anche Sydney Sweeney (la Cassie di Euphoria)

: qual è la trama di Madame Web? Per scoprirla vi invitiamo a seguire il link appena citatovi. Vi anticipiamo che la protagonista sarà Dakota Johnson, e che nel cast sarà presente anche Sydney Sweeney (la Cassie di Euphoria) Deadpool 3 : tra nuove storie e grandi ritorni il terzo capitolo di Deadpool è uno dei nuovi film Marvel più attesi del 2024.

: tra nuove storie e grandi ritorni il terzo capitolo di Deadpool è uno dei nuovi film Marvel più attesi del 2024. Kraven- Il cacciatore : protagonista di questo film è Aaron Taylor-Johnson, nei panni di Sergei Kravinoff, un pontente cacciatore che vuole dimostrare la sua grandezza a tutto il mondo.

: protagonista di questo film è Aaron Taylor-Johnson, nei panni di Sergei Kravinoff, un pontente cacciatore che vuole dimostrare la sua grandezza a tutto il mondo. Joker: Folie à deux : il secondo capitolo del film con Joaquin Phoenix ci ha anticipato una new entry strepitosa: Lady Gaga. La folie à deux vedrà dunque queste due personalità contendersi lo schermo.

: il secondo capitolo del film con Joaquin Phoenix ci ha anticipato una new entry strepitosa: Lady Gaga. La folie à deux vedrà dunque queste due personalità contendersi lo schermo. Venom 3: con Tom Hardy protagonista, il terzo capitolo di Venom rischia di essere l'ultimo della saga.

Quale di questi film attendete con più ansia? E quale vedrete per primo? Come sempre, lasciateci un commento per farcelo sapere!