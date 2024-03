Non crederete mai a quanto è stata venduta la porta di Jack e Rose di Titanic

La famosa “porta” di Titanic, quella che nella scena più famosa e straziante del capolavoro di James Cameron salva la vita della protagonista Rose di Kate Winslet ma allo stesso tempo condanna il povere Jack di Leonardo DiCaprio, è stata appena venduta all’asta per una cifra folle.

Il fatidico 'pezzo di legno' è stato venduto alla cifra esorbitante di 718.750 dollari durante l'evento Treasures from Planet Hollywood di Heritage Auctions: in puro stile James Cameron, è stato il cimelio con l'incasso più alto della serata, superando altri iconici oggetti di scena di film famosi come la frusta di Indiana Jones e Il Tempio Maledetto usata da Harrison Ford e l'inquietante ascia brandita da Jack Nicholson in Shining di Stanley Kubrick. Curiosamente, la cifra è quasi la stessa che James Cameron riuscì a risparmiare sul budget di Titanic con un geniale stratagemma di messa in scena.

Anche se comunemente chiamata 'porta del Titanic', l'asta rileva che in realtà la struttura era parte del telaio posto sopra l'ingresso del lounge di prima classe della nave. Inoltre, sempre durante l'asta, l’abito di chiffon di Kate Winslet che Rose indossa durante l’atto finale del film è stato venduto per 125.000 dollari.

Per altri collezionabili targati James Cameron, certamente più economici, vi segnaliamo l'uscita delle edizioni 4K di Aliens, True Lies e The Abyss.

