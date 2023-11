Non crederete mai alla trama del nuovo film di Jenna Ortega e Paul Rudd

Death of a Unicorn è il nuovo film A24 con protagonisti la star di Scream e Mercoledì Jenna Ortega e l'amatissimo supereroe della Marvel Paul Rudd, che in questo caso uniranno le forze per un film dalla premessa davvero assurda e divertente.

Scritto e diretto da Alex Scharfman, al suo debutto cinematografico, il film è una commedia dark e racconta la storia di un padre (Paul Rudd) e sua figlia (Jenna Ortega) che investono e uccidono accidentalmente un unicorno mentre stanno viaggiando in auto diretti ad un colloqui di lavoro: la compagnia sequestra l'unicorno e i suoi scienziati scoprono che il corpo dell'animale mitologico contiene proprietà magiche, che ovviamente cercheranno di sfruttare.

Dato che la A24 non fa parte dell'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, Death of a Unicorn ha avuto una deroga provvisoria da parte di SAG-AFTRA e le riprese, iniziate a luglio scorso nel pieno degli scioperi di Hollywood, si sono già concluse. Il regista di Halloween John Carpenter, leggenda del cinema di genere americano, comporrà la colonna sonora per il film, che si preannuncia già come uno dei titoli più strambi della prossima stagione.

Death of a Unicorn non ha ancora una data di uscita, quindi rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti sul progetto. Nel cast, oltre a Jenna Ortega e Paul Rudd, anche Will Poulter (Guardiani della Galassia Vol. 3), Anthony Carrigan (Superman: Legacy), Sunita Mani (GLOW), Jessica Hynes (Paddington 2), Stephen Park (Asteroid City) e Richard E. Grant (Loki).