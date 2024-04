Non crederete mai a quanto sta incassando Il ragazzo e L'airone in Cina

Il ragazzo e L'airone sta andando come un filmine al box office in Cina e, dopo un week-end di debutto semplicemente pazzesco, il film di Hayao Miyazaki continua a consolidare il suo enorme successo nel mercato del Regno di Mezzo.

Il fantasy d'animazione giapponese vincitore dell'Oscar, infatti, ha mantenuto il primo posto al botteghino della Cina continentale anche questa settimana, registrando una seconda vittoria nel weekend: il film, che è uscito trionfalmente il 3 aprile poco dopo gli Oscar 2024, secondo i dati della società di consulenza Artisan Gateway ha guadagnato altri 12,8 milioni di dollari, e adesso si trova ad un totale di 93,8 milioni di dollari dopo soli 12 giorni di programmazione in Cina. Questo risultato sbalorditivo - ancor più sbalorditivo se consideriamo che il film è uscito in Cina con diversi mesi di ritardo rispetto al resto del mondo - rende la Cina il miglior mercato mondiale per Il ragazzo e L'airone, dato che il film di Hayao Miyazaki ha incassato più qui che in qualunque altro mercato del mondo, inclusi il natale Giappone e il Nord-America.

Per un paragone, Godzilla e Kong: Il nuovo impero ha incassato un totale di 110 milioni di dollari in Cina, dove viene proiettato anche sugli schermi Imax. Inoltre, in quattro settimane di programmazione Kung Fu Panda 4 ha guadagnato 'solo' 45,6 milioni di dollari in Cina.

Per altri contenuti vi segnaliamo che tutti i film di Hayao Miyazaki torneranno in bluray in Italia grazie a Lucky Red e Plaion Pictures.

