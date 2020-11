Non solo Chris Evans: ecco l'altro attore Marvel Studios in Fantastici 4 e Silver Surfer!

Stasera su Mediaset 20 torna in onda I Fantastici 4 e Silver Surfer, cinecomic del 2007 diretto da Tim Story e sequel del primo capitolo I Fantastici 4, con protagonisti Chris Evans e Jessica Alba.

Oggi i fan del Marvel Cinematic Universe ricordano principalmente questa piccola, sfortunata saga come l'esordio di Chris Evans nel mondo Marvel, che da lì a qualche anno lo avrebbe lanciato a superstar mondiale grazie al ruolo di Captain America nel franchise ideato da Kevin Feige, che in questo film è accreditato come produttore esecutivo.

Tuttavia in Fantastici 4 e Silver Surfer compare anche un altro attore che in futuro avrebbe ricoperto un ruolo importante nella saga dei Marvel Studios: si tratta di Laurence Fishburne, che nella versione originale del film dà la voce al personaggio di Silver Surfer, sul set incarnato invece dall'attore Doug Jones. Fishburne, storico volto della saga di Matrix, avrebbe esordito nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Bill Foster per il film Ant-Man & The Wasp, personaggio che probabilmente tornerà ad interpretare nel già confermato Ant-Man 3.

Curiosamente, Fishburne è stato anche Perry White nei cinecomic DC Films L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, entrambi diretti da Zack Snyder. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Batman v Superman e all'Everycult su Matrix.