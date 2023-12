Non solo Bradley Cooper: tutti i registi che non vogliono sedie sul set

Ogni regista ha le sue idiosincrasie. Molto spesso riguardano le energie da preservare durante le riprese sul set o la necessità di mantenere alta l'attenzione di tutti i presenti, attori ed addetti ai lavori. Pare che Bradley Cooper sia diventato un grande sostenitore di questa cosa.

Dopo che il regista di Maestro ha svelato di non usare sedie sul set poiché causano "cali di energia", non si può far altro che pensare a tutte quelle realtà di Hollywood in cui i registi mettono al centro del loro lavoro le proprie fissazioni. Una delle più diffuse, a quanto pare, riguarda proprio la richiesta di non avere sedie sul set per non far calare in alcun modo l'attenzione di coloro che devono andare in scena da un momento all'altro. Un costante livello di tensione da mantenere per fare in modo che non possano rilassarsi troppo.

Oltre a Bradley Cooper sembra che un grandissimo fautore di questa abitudine sia anche Zack Snyder. Il regista ha svelato di aver bandito le sedie per la prima volta sul set di Army of the Dead. Questa scelta, però, lo ha costretto a dover interagire direttamente con gli attori senza nascondersi dietro ai monitor delle telecamere. A questo gruppo si aggiunge anche Christopher Nolan che, a quanto pare, non utilizza sedie sul set. Durante una recente intervista per Oppenheimer, Robert Downey Jr ha raccontato di esser rimasto in piedi dopo un ciak poichè non era effettivamente riuscito a trovarne una.

Molto spesso queste "fissazioni" portano a particolari tensioni con gli attori sul set come, ad esempio, David Fincher e Jake Gyllenhaal in Zodiac. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!