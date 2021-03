Non aprite quella porta, a sorpresa il nuovo film sarà un sequel diretto! Tutti i dettagli

Annunciato l'anno scorso come ennesimo reboot di Non aprite quella porta, il nuovo film della saga sarà un sequel diretto del capolavoro di Tobe Hooper datato 1974. La conferma arriva dal regista Fede Alvarez (La Casa, Man in the Dark), qui in veste di produttore, durante una recente ospitata al podcast di Bloody Disgusting.

"È un sequel diretto, ed è lo stesso personaggio. È Leatherface da vecchio" ha dichiarato Alvarez, che poi ha spiegato nel dettaglio l'approccio 'old school' scelto per le riprese della pellicola: "Tutto è classico, le gag sono vecchia scuola. Abbiamo ripreso molto dell'approccio che abbiamo avuto con La Casa, facendo tutto con la camera senza utilizzare VFX. È un approccio al cinema molto vecchio stile. Abbiamo utilizzato delle lenti vintage... è molto simile al film originale."

L'operazione ricorda in parte quanto fatto nel 2013 con Non aprite quella porta 3D, anch'esso un sequel ambientato dopo gli eventi del film originale che ignorava quanto narrato nel secondo film della saga. In quella pellicola Leatherface era interpretato da Dan Yeager, mentre al momento non sappiamo ancora chi vestirà i panni della leggendaria icona slasher nel nuovo capitolo.

Diretto da David Blue Garcia per Legendary, su una sceneggiatura di Chris Thomas Devlin, il film è stato girato lo scorso anno ma attualmente non ha ancora una data di uscita. Intanto, la compagnia in questi giorni ha lanciato un sito ufficiale per tenere i fan aggiornati sul ritorno di Non aprite quella porta.