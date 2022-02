Netflix: un attesissimo sequel horror sta dominando le classifiche

Qualche giorno fa Netflix ha aggiunto nella propria libreria il il nuovo sequel di un franchise simbolo dell'horror nella storia del cinema, che introduce alle nuove generazioni un personaggio iconico. Come spesso accade in questi casi il giudizio del pubblico è totalmente opposto a quello della critica, che in buona parte ha stroncato il film.

Si tratta del sequel di Non aprite quella porta, entrato nella Top 10 di Netflix a tempo record (1° posto nella classifica americana e 4° in quella italiana).

Il podio nella classifica USA a discapito di titoli quali Blackhat di Michael Mann e Cattivissimo Me.

Non aprite quella porta, diretto da David Blue Garcia e scritto da Chris Thomas Devlin, è il nono capitolo del franchise omonimo (in originale Texas Chainsaw Massacre), e sequel diretto del cult del 1974, diretto da Tobe Hooper.

La trama riprende diversi decenni dopo quella originale, e sul ritorno di Faccia di Cuoio, che ora si concentra su un gruppo di uomini d'affari ma deve affrontare il vendicativo ritorno di uno dei sopravvissuti al massacro del primo film.

Mark Burnham interpreta Leatherface, con Sarah Yarkin nel ruolo di Melody e Elsie Fisher nel ruolo di Lila.



