Non aprite quella porta: trovato lo sceneggiatore del reboot prodotto da Fede Alvarez

Secondo quanto riportato da Deadline, starebbero procedendo lentamente i programmi per il reboot di Non aprite quella porta, il film cult di Tobe Hooper del 1974, che vede alla produzione la Bad Hombre Films di Fede Alvarez.

A quanto pare la produzione avrebbe ingaggiato Chris Thomas Devlin per occuparsi della sceneggiatura del reboot, ma oltre a questo dato non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sul progetto: né su cosa si concentrerà la nuova storia - oltre a ripetere il canovaccio principale del film anni Settanta - né su chi ci sarà dietro la macchina da presa, se lo stesso Alvarez o un altro regista vicino alla casa di produzione. In aggiunta a questa notizia, è stato reso noto che Shintaro Shimosawa, già produttore di The Grudge e The Grudge 2, è stato assunto e messo a capo proprio della Bad Hombre per supervisionare i futuri progetti della compagnia.

Tra questi anche un nuovo e intrigante film di genere, ancora senza titolo. Il progetto, come già riportato, è descritto come "un horror sulla falsariga di Shining e ambientato alla Casa Bianca", scritto per il grande schermo da Joe Epstein e prodotto anche dallo stesso Alvarez.

Alvarez si è fatto le ossa nel mondo dei film horror grazie all'esordio alla regia con il reboot di La casa prodotto dallo stesso Sam Raimi; ha successivamente scritto e diretto l'horror Don't Breathe, da noi uscito col titolo Man in the Dark, mentre più recentemente è salito sul carro dei franchise cinematografici con l'ultimo Millennium - Quello che non uccide, sequel di Uomini che odiano le donne di David Fincher, che però non ha raggiunto le cifre sperate al box-office incassando la misera cifra di 35 milioni di dollari nel mondo a fronte degli oltre 200 incassati dal suo predecessore.