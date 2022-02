Non aprite quella porta: Netflix non ha imposto alcuna censura alla violenza nel film

All'annuncio dell'arrivo del sequel di Non aprite quella porta su Netflix in molti temevano che il colosso dello streaming avrebbe imposto dei paletti per quanto riguarda la rappresentazione della violenza e delle scene splatter della pellicola, ma in una nuova intervista, il regista David Blue Garcia ha rassicurato tutti gli appassionati.

Parlando ai microfoni di ComicBook, Garcia ha rassicurato i fan della saga horror che Netflix non ha imposto alcun limite alle scene di violenza, gore o splatter per il suo film: "In realtà si è verificato l'esatto contrario, mi dicevano continuamente di alzare i toni. Quando lavori con Fede Alvarez alla produzione lui fa questi film molto gore e molto scioccanti, è un maestro in quel genere. Ricordo il mio primo giorno sul set, dovevo girare l'uccisione di uno dei personaggi minori, e Fede mi chiamò il giorno seguente. Aveva visto i giornalieri e mi disse: 'Hey senti, gran lavoro su quell'uccisione, ma voglio che la giri di nuovo. Voglio che ti spinga ancora oltre, mettici più sangue, e quando pensi sia abbastanza sanguinosa mettine ancora di più'. Questa è stata la mia linea guida per il resto del film. Cercavamo di rendere in continuazione le uccisioni più folli, più creative, e facendo schizzare un sacco di sangue da ogni parte".

Parlando della post-produzione, Garcia ha continuato: "E' stato divertente lavorare al montaggio, cercando di costringere lo spettatore a guardare e riguardare ancora, migliorando quelle uccisioni. Proprio quando sembra che stiamo staccando dalla violenza, riprendiamo e la mostriamo ancora, e tu devi continuare a guardare. Era il nostro obiettivo. E' come quando guardi quei vecchi episodi dei Griffin, pensi che la battuta sia finita ma la macchina da presa non si ferma e Peter è ancora lì che si tiene il ginocchio in mano, ricordate? Volevamo spingerci così tanto da diventare fastidioso. E l'abbiamo fatto".

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Non aprite quella porta, che arriverà in esclusiva su Netflix il 18 febbraio prossimo.