Non aprite quella porta, neanche i fan del franchise vorrebbero un sequel Netflix

All'inizio di quest'anno un sequel di Non aprite quella porta è arrivato su Netflix. Con il 32% di gradimento della critica e un 26% dal pubblico, il film è stato una delusione in termini di apprezzamento, ma è arrivato al 1° posto nella classifica Netflix. Questo ha portato lo streamer a pensare a un sequel, ma i fan non sarebbero d'accordo.

Come sappiamo la pellicola affonda le sue radici molto indietro nel passato. Infatti quello arrivato nel 2022 è il seguito di un capolavoro omonimo del 1974 di Tobe Hooper, da molti considerata un'opera che ha cambiato il genere, dando forma all'horror contemporaneo. Il suo sequel, arrivato quasi 50 anni dopo, non può di certo avere la stessa considerazione dell'originale, pur avendo conquistato un ottimo numero di visualizzazioni su Netflix.

In diversi hanno considerato il prodotto uscito a inizio anno poco valido, e un critico lo ha addirittura definito uno "dei film più brutti del 2022". Ma, si sa, le views hanno un peso non indifferente, e così la piattaforma ha iniziato a parlare di un capitolo 2. Un dialogo che permette almeno di sondare un terreno che, bisogna dirlo, non sembra fertile. Tra i commenti troviamo infatti chi chiede che vengano prodotte di nuovo opere originali, chi afferma che non avevamo bisogno neanche del primo sequel e chi dice semplicemente no.

Alla luce di tutto ciò, cosa farà Netflix?