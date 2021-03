Non aprite quella porta, Mark Burnham interpreterà Leatherface nel nuovo sequel

Stando alle ultime informazioni raccolte dall'affidabile Bloody Disgusting sul nuovo e atteso capitolo del franchise di Non aprite quella porta prodotto da Fede Alvarez (Man in the Dark, La Casa), sarà Mark Burnham a vestire i panni del sanguinoso e omicida Leatherface ormai entrato in tarda età.

Ricordiamo che il nuovo Non aprite quella porta sarà ambientato diversi anni dopo gli eventi del film originale, con un Leatherface ormai invecchiato, dunque potremmo trovarci di fronte ad nuovo faccia a faccia tra killer e mancata vittima in stile Halloween di David Gordon Green, che qualche tempo fa ha fatto rincontrare Michael Myers e Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) a decenni di distanza dall'uscita del film di John Carpenter.

Il cast includerà anche Elsie Fisher (Castle Rock), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Moe Dunford (The Dig), Alice Krige (Star Trek), Jacob Latimore (The Maze Runner), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (The Laundromat), Sam Douglas (Snatch), William Hope (Dark Shadows) e Jolyon Coy (War & Peace).

Diretto da David Blue Garcia, il sequel di Non aprite quella porta non ha ancora una data di uscita. Curiosi di scoprire come sarà questo nuovo capitolo del franchise? Quanto attendete questo sequel? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.