Non aprite quella porta: Leatherface torna a uccidere nel trailer del film targato Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale (anche in italiano) di Non aprite quella porta, sequel dell'omonimo cult horror del 1974 diretto all'epoca da Tobe Hooper. In questa continuazione della storia originale del primo film, troviamo Fede Alvarez al soggetto più un cast tutto nuovo che aggiorna e insieme omaggia il mito.

Dopo essere rimasto nascosto per quasi mezzo secolo, Faccia di cuoio torna a terrorizzare, colpendo alcuni giovani amici idealisti che accidentalmente interferiscono con il suo mondo occulto in una remota cittadina del Texas. Un gruppo di giovani ragazzi, infatti, intende stabilirsi in una città abbandonata per organizzare una sorta di ideale comunità, lontana dalle violenze dell'odierna società contemporanea. Non sanno però che quel luogo non è affatto abbandonato e che tra le sue strade si nasconde un violento serial killer che cinquant'anni prima seminò morte e distruzione.

Produttore e autore del soggetto di questo nuovo capitolo è Fede Alvarez, già dietro la macchina da presa per il remake de La Casa di Sam Raimi, mentre alla regia troviamo David Blue Garcia; in una precedente intervista aveva così presentato questo nuovo Non aprite quella porta:

"Quando dico 'sequel diretto' non direi che si cancellano i precedenti. Quando i film fanno questo, a volte ci si sente un po' irrispettosi nei confronti di tutti gli altri film. Alcune persone adorano Texas Chainsaw 2. Amo molte cose di quel film: è così stravagante e appartiene al suo tempo. Ma il resto è un tale pasticcio dal punto di vista canonico. Penso che stia a te decidere quando e come accadono gli eventi degli altri film. Sembrava familiare in qualche modo perché ci ha riportato indietro a quando ho fatto La Casa. Io e Rodo Sayagues volevamo davvero assicurarci di non deludere i fan, e noi siamo tra loro. Quindi è piuttosto hardcore. Ma allo stesso tempo ha la semplicità di quel primo film. Volevamo creare una premessa molto semplice con un potente effetto domino. Tutto è impostato al posto giusto: tutto ciò che devi fare è spingere il primo domino e tutto accadrà senza sforzo."

Non aprite quella porta approderà su Netflix il 18 febbraio 2022.