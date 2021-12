Non aprite quella porta, Leatherface in azione nelle prime immagini del sequel Netflix

Texas Chainsaw Massacre di Netflix è destinato ad essere un sequel diretto dell'originale Non aprite quella porta del 1974 e oggi finalmente possiamo dare un’occhiata alle prime immagini ufficiali del film diffuse da Entertainment Weekly.

Qualche mese fa è stato rivelato il titolo del sequel di Non aprite quella porta targato Netflix che sarà diretto da David Blue Garcia e scritto da Chris Thomas Devlin, il nuovo film girato in Bulgaria vede protagonisti Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore nei panni di un gruppo di amici che commettono l'errore di viaggiare troppo lontano dalla grande città. Mark Burnham interpreterà Leatherface il sanguinoso assassino protagonista.



Il produttore Fede Álvarez è al timone di questo nuovo adattamento, "Quando dico 'sequel diretto' non direi che si cancellano i precedenti", ha affermato a Entertainment Weekly. "Quando i film fanno questo, a volte ci si sente un po' irrispettosi nei confronti di tutti gli altri film. Alcune persone adorano Texas Chainsaw 2. Amo molte cose di quel film: è così stravagante e del suo tempo. Ma il resto è un tale pasticcio dal punto di vista canonico. Penso che stia a te decidere quando e come accadono gli eventi degli altri film".

Ha proseguito: "Sembrava familiare in qualche modo perché ci ha riportato indietro a quando ho fatto Evil Dead. Io e Rodo Sayagues volevamo davvero assicurarci di non deludere i fan, e noi siamo tra loro. Quindi è piuttosto hardcore. Ma allo stesso tempo ha la semplicità di quel primo film. Volevamo creare una premessa molto semplice con un potente effetto domino. Tutto è impostato al posto giusto: tutto ciò che devi fare è spingere il primo domino e tutto accadrà senza sforzo."

"Il film si svolge molto tempo dopo l'originale", ha detto Elsie Fisher, che interpreta Lila, la sorella del personaggio di Yarkin, Melody. "Si tratta di un gruppo di persone che vengono in questa città e le cose non vanno come previsto. Mescola molti importanti problemi della vita reale con temi horror, che è sempre qualcosa che amo". Potete dare un'occhiata alle prime immagini del film nella gallery in calce alla notizia, il nuovo Texas Chainsaw Massacre arriverà esclusivamente su Netflix il 18 febbraio 2022.