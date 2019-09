Non aprite quella porta: Fede Alvarez produrrà il nuovo capitolo, sarà un sequel?

Dopo aver rivelato l'accordo chiuso da Legendary Pictures per riportare in auge il franchise di Non aprite quella porta, sia al cinema che in TV, Bloody Disgusting ha reso noto il primo grande progetto in arrivo per la saga.

Secondo un nuovo report del sito, infatti, lo studio ha affidato a Fede Alvarez (La Casa, Millennium - Quello che non uccide) la produzione di un nuovo film di Non aprite quella porta che potrebbe fare da sequel al capolavoro diretto nel 1974 da Tobe Hooper ignorando il resto delle pellicole uscite negli anni successivi.

Un'operazione che, se dovesse essere confermata, sarebbe simile a quanto fatto da Blumhouse e Universal per la saga di Halloween, con la differenza che la star del film di Hooper, Marilyn Burns, è scomparsa nel 2014.

Il primo Non aprite quella porta (in originale: The Texas Chainsaw Massacre) ha generato negli anni tre sequel, una saga remake, e il più recente Leatherface diretto da Alexandre Bustillo e Julien Mauray che esplorava l'origine dell'iconico personaggio in un vero e proprio prequel.

