Non aprite quella porta, in arrivo un nuovo reboot per la celebre saga horror?

Il sequel di Netflix di Non aprite quella porta non è stato esattamente un successo di critica e di pubblico, ma stando alle ultime indiscrezioni la saga cinematografica di Leatherface potrebbe tornare molto presto.

Secondo il noto scooper cinematografico Daniel Richtman, infatti, un nuovo film di Non aprite quella porta sarebbe in fase di sviluppo con il titolo di 'Texas Chainsaw Legacy'. Con il suo rapporto, l'insider ha svelato anche una prima sinossi del progetto, la quale recita: “Texas Chainsaw Legacy è ambientato dietro la tranquilla facciata di Oasis Oaks, una comunità recintata immersa nelle zone rurali del Texas. Tra prati meticolosamente curati e vigili pattuglie di sicurezza, la nostra famiglia protagonista incarna la felicità suburbana per eccellenza. Tuttavia, in agguato appena oltre i confini di questa idilliaca enclave, si trova una proprietà abbandonata, dimora del famigerato Leatherface e dei suoi macabri parenti. Mentre il caos scende su Oasis Oaks, le famiglie del posto si scontrano con i selvaggi Sawyer in una straziante battaglia per la sopravvivenza, dove i confini tra il bene e il male si confondono in un agghiacciante confronto di orrori."

Al momento non è chiaro se il film sarà collegato a qualcuno dei capitoli precedenti, come ad esempio il film Netflix uscito nel 2022, o se servirà come un nuovo reboot.

Per altri contenuti scoprite tutti i film della saga di Non aprite quella porta.