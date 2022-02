Non aprite quella porta arriva oggi su Netflix: riviviamo insieme tutti i film della saga!

Quali sono tutti i film della saga di Non aprite quella porta? Col nuovo capitolo in arrivo oggi sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, riviviamo insieme i precedenti episodi del franchise incentrato sul serial killer Leatherface.

Il primo film di Non aprite quella porta esce nel 1974 per la regia di Tobe Hooper: conosciuto anche come The Texas Chainsaw Massacre, il film è ancora oggi considerato come uno spartiacque nella storia del cinema horror nonché una delle opere migliori di sempre per il genere; il suo successo portò ad un secondo capitolo, ancora diretto da Hooper, che però tardò ad arrivare e uscì solo nel 1986 col titolo di Non aprite quella porta - Parte 2: sconvolse tutti, critica e pubblico, perché Hooper abbandonò totalmente le atmosfere del primo episodio per ribaltarle in quelle di una commedia nera.

Nel 1990 la saga riparte con Jeff Burr, che firma Non aprite quella porta 3, anche noto come Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre 3. Il film, che include anche un giovanissimo Viggo Mortensen, venne stroncato dalla critica, ma nonostante incassi non eccezionali fu seguito nel 1994 da Non aprite quella porta 4 (anche noto come The Next Generation), che nel cast invece includeva delle future star alle prime armi, Matthew McConaughey e Renee Zellweger.

Nel 2003 la saga subisce il suo primo remake con Non aprite quella porta di Marcus Nispel, che nel 2006 'prosegue' con un prequel, Non aprite quella porta - L'inizio, prodotto tra gli altri anche da Michael Bay. Il film si dimostra l'ennesimo insuccesso, ed è da qui le cose si fanno ancora più complicate.

Nel 2013 infatti la saga ricomincia di nuovo con Non aprite quella porta 3D, che è contemporaneamente un sequel del primo episodio di Tobe Hooper e un remake del secondo: con nuovi attori, insomma, il film ricomincia pochi istanti dopo l'opera originale (lasciando da parte ogni incongruenza temporale), ma racconta una storia diversa rispetto a quella da commedia nera messa in scena da Hooper nel suo sequel del 1986. Nel 2017 l'ultima trovata, il film Leatherface, un prequel del film originale del '74 ambientato nel 1955.

Come avrete capito la cronologia della saga di Non aprite quella porta è parecchio confusa, ma fortunatamente non dovrete perdere tempo a ricostruire tutti i pezzi di questo confuso puzzle prima di vedere il nuovo Non aprite quella porta di Netflix. Il film prodotto da Fede Alvarez, infatti, seguendo l'idea della nuova saga di Halloween di David Gordon Green, farà tabula rasa di tutti i precedenti capitoli per ricollegarsi direttamente a Non aprite quella porta del 1974, del quale sarà un lega-sequel: tornerà anche Sally, l'unica sopravvissuta agli eventi del primo episodio.

A questo proposito, date un'occhiata al trailer ufficiale di Non aprite quella porta: il film è disponibile ora sulla piattaforma di streaming on demand.