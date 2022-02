Non aprite quella porta, spiegazione e significato della scena post-credit

Il nuovo film di Non aprite quella porta è arrivato su Netflix e ha riportato sui nostri schermi Leatherface. La pellicola si propone come un sequel diretto del film originale di Tobe Hooper del 1974, ma ambientato ai giorni nostri. E in effetti la pellicola anni '70 viene citata nella scena post-credit: ecco cosa succede!

Quanto segue contiene spoiler, dunque se non avete ancora visto il film vi consigliamo di tornare indietro.

Nel finale del nuovo Non aprite quella porta, Melody e Lila si preparano per lasciare la piccola città in cui si sono verificati gli eventi. Tuttavia Leatherface non ha finito, e le raggiunge per rivendicare una vittima. Si schianta dunque contro il finestrino, tira fuori Melody dal veicolo e le taglia la testa con una motosega, sotto gli occhi di una Lila sconvolta. The End. O almeno così crediamo, perché dopo i titoli di coda rivediamo Leatherface che cammina lungo una strada sterrata, rivelando che si è allontanato da dove si nascondeva ed è tornato a casa. E non in un posto qualsiasi, ma nella casa di famiglia del film originale, che adesso è ancora più desolata di prima.

Si tratta di una reference che a parere dei fan potrebbe aprire alla possibilità di un secondo film, che il regista del sequel David Blue Garcia sarebbe più che disponibile a girare. Il produttore Fede Álvarez, parlando di Leatherface, ha citato le sue avventure passate, facendo intendere che probabilmente dopo essere scappato per anni sia arrivato il momento per lui di "sistemarsi". Ma per quanto tempo resterà lì? Lo scopriremo in un eventuale sequel. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato di questo nella nostra recensione di Non aprire quella porta.