Non tutti hanno amato il video di Gal Gadot con le star che cantano Imagine

La scorsa settimana un video con protagonista Gal Gadot e altre celebrità che intonavano Imagine di John Lennon per infondere coraggio in tempi meno che luminosi ha fatto il giro del web, ma l'accoglienza non è stata del tutto positiva. Tra questi, c'è stato anche chi ha avuto parole molto dure al riguardo...

L'attore, commentatore televisivo e comico statunitense Joe Rogan ha infatti espresso tutta la sua indignazione per quella che ritiene una scelta "stupida" e "insensibile" da parte dell'attrice di Wonder Woman e dei suoi colleghi in un peiodo in cui, spiega, c'è gente che muore ogni giorno.

"Non è il momento, quando i nonni delle persone stanno morendo, razza di i****a, di cantare 'Imagine there's no heaven'. È una mossa davvero stupida" ha affermato Rogan.

E ha continuato "Se fossi suo amico, sarebbe mio dovere dirle 'Senti, sei fantastica. Credo tu sia una grande. Ma quest'idea è davvero ridicola'. È totalmente priva di autoconsapevolezza e completamente ridicola. Voglio dire, Nonna è morta strozzandosi con il proprio vomito, ma ora il mondo è un posto migliore perché Gal Gadot è così carina. Ci sono persone che diventano davvero indulgenti con sé stessi e ipocrite con quel social media. Ha mostrato un sacco di celebrità per quello che sono: dei veri stupidi".

Il video ha effettivamente raccolto diversi commenti negativi sul web, molti dei quali invitavano le celebrità protagonista a donare piuttosto che cantare, come hanno fatto ad esempio Ryan Reynolds e Blake Lively, o Angelina Jolie e tanti altri.



