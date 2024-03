Quante nomination ha Barbie agli Oscar 2024? Tutto sul film di Margot Robbie

Quante nomination agli Oscar 2024? Dopo aver riepilogato le candidature di Killers of the flower moon e le nomination di Povere creature, a poche ore dalla cerimonia di premiazione vogliamo concentrarci sul film più popolare del 2023.

Barbie, film diretto da Greta Gerwig e prodotto e interpretato da Margot Robbie, divenuto nel 2023 il più grande successo dell'anno al box office con un incasso totale di 1,45 miliardi di dollari - che ne fa anche il titolo di maggior successo nella storia di Warner Bros sopra a Harry Potter e I doni della morte: Parte 2 - si presenta agli Oscar 2024 con otto nomination, che valgono la quarta posizione nella graduatoria della serata dietro a Killers of the flower moon, Povere creature e al leader indiscusso Oppenheimer.

Le candidature di Barbie sono:

Candidatura al miglior film a David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley, Robbie Brenner

Candidatura al miglior attore non protagonista a Ryan Gosling

Candidatura alla miglior attrice non protagonista a America Ferrera

Candidatura alla migliore sceneggiatura non originale a Greta Gerwig e Noah Baumbach

Candidatura alla migliore scenografia a Sarah Greenwood e Katie Spencer

Candidatura ai migliori costumi a Jacqueline Durran

Candidatura alla migliore canzone per I'm Just Ken a Mark Ronson e Andrew Wyatt (interpretata da Ryan Gosling)

Candidatura alla migliore canzone per What Was I Made For? a Billie Eilish e Finneas O'Connell

Da notare che il film non è stato candidato né a miglior regia né a miglior protagonista, sebbene le due dirette interessate, ovvero l'autrice Greta Gerwig e l'attrice Margot Robbie, abbiano comunque ottenuto una nomination personale ciascuna, la prima per la miglior sceneggiatura non originale e la seconda come miglior film in qualità di produttrice. Grande curiosità, invece, su chi la spunterà nella gara per la miglior canzone originale: Billie Eilish, già vincitrice per la canzone di 007 No time to die nel 2022, oppure il Ken di Ryan Gosling?

Per saperne di più, qui potete consultare le nostre previsioni finali per i vincitori degli Oscar 2024.